Большинство украинцев видят Донбасс в составе Украины - исследование

Большинство украинцев считают, что Донбасс должен остаться в составе Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае аналитическим центром США International Republic Institute (IRI).

Отмечается, что такого же мнения придерживаются и респонденты с подконтрольной Украине части Донбасса.

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«Данные указывают, что народ Украины не примет раздела территории своей страны», - говорит директор IRI по вопросам Евразии Стивен Никс.

«Три года с начала конфликта на востоке Украины, унесшего 10 тысяч жизней и заставил 1,7 миллиона человек переселится, украинцы остаются решительными в своем желании восстановить территориальную целостность и в том, что они отвергают незаконной оккупации поддерживаемыми Россией сепаратистами», - добавил он.

Так, согласно результатам опроса, 80% украинцев по всей стране и 73% на Донбассе убеждены, что подконтрольный сепаратистам регион Донбасса должен оставаться в составе Украины.

При этом 60% опрошенных в Украине не считают, что правительство делает достаточно для удержания контроля над освобожденными районами в регионе. 72% назвали улучшение экономической ситуации и создание рабочих мест лучшими мерами по удержанию Донбасса в составе Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу, 76% украинцев не одобряют деятельность президента.