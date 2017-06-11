Близ Керчи столкнулись два судна, есть погибшие

Два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения двух маломерных судов в акватории Черного моря вблизи Керчи. Об этом сообщил источник в экстренных службах республики, передает РИА Новости.

"В районе Керчи столкнулись два маломерных судна. По предварительным данным, погибли два человека, восемь человек, в том числе двое детей, доставлены на берег, трое из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, всего на борту маломерных судов находились 12 человек. После столкновения суда остались на плаву.

"Водолазы в настоящее время проводят работы по подъему на спасательное судно тел погибших", — добавил собеседник агентства.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники ГИМС, полиции и прокуратуры на транспорте. Проводятся следственные действия.