Близ Керчи столкнулись два судна, есть погибшие
Всего на борту маломерных судов находились 12 человек.
Два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения двух маломерных судов в акватории Черного моря вблизи Керчи. Об этом сообщил источник в экстренных службах республики, передает РИА Новости.
"В районе Керчи столкнулись два маломерных судна. По предварительным данным, погибли два человека, восемь человек, в том числе двое детей, доставлены на берег, трое из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, всего на борту маломерных судов находились 12 человек. После столкновения суда остались на плаву.
"Водолазы в настоящее время проводят работы по подъему на спасательное судно тел погибших", — добавил собеседник агентства.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники ГИМС, полиции и прокуратуры на транспорте. Проводятся следственные действия.