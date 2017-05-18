В Житомирскую областную больницу благотворители передали медицинское оборудование на 4,5 миллионов гривень

В Житомире сегодня представители нидерландской организации «Фонд помощи Восточной Европе» и председатель благотворительного фонда «Хлебный дом» передали областной больнице медицинское оборудование стоимостью около 4,5 млн грн.

Читайте такжеДети погибших на Грибовичской свалке спасателей будут получать 4 тысячи ежемесячно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета, благотворители из Нидерландов подарили больнице электронно-оптический преобразователь (ЭОП) .

По словам главного врача областной клиники, Богдана Леськива, данное устройство - это электронно-оптический преобразователь с рентгеновской С-дугой - дает возможность проводить операции под рентген-наведением в реальном времени.

«Это современное оборудование. В Украине стоимость такого аппарата вместе с рентген прозрачным столом составляет примерно 4,5 млн грн»,- сказал Леськив.

В облсовете отметили, что за прошлый год Житомирская областная больница получила от «Фонда помощи Восточной Европе» эндоскопическую відеостійку стоимостью 2,5 млн грн, микроскоп для нейрохирургического отделения за 85 тыс. евро и микроскоп для ЛОР-отделения звартістю 25 тыс. евро, многофункциональные кровати, матрасы и моющие средства.