Прокуратура опротестовала ограничение выплат стипендий

В Тернополе прокуратура опротестовала незаконные приказы ректора государственного технического университета им. И. Пулюя об ограничении выплат стипендий студентам.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, после обращения студентов установлено, что в нарушение требований действующего законодательства и ссылаясь на уменьшение финансирования, руководство ТГТУ издало приказы о лишении стипендий ряда студентов, всего на сумму 30 тыс. грн.

В соответствии с этими документами, студенты со средним баллом “свыше 4” но с “тройками” и те, которые пропустили занятия, не получали стипендии. Учитывая, что такие ограничения являются незаконными, прокуратура области обязала вуз выплатить стипендии и опротестовала 6 приказов и 2 положения. Также при вмешательстве прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 3 человека.

По словам Л.ДОЛИШНОЙ, благодаря прокурорскому вмешательству удалось предотвратить подобную ситуацию в Тернопольском национальном педагогическом университете, где “Положение о порядке выплаты стипендий” опротестовано до того, как документ начали применять.

Сейчас прокуратура проводит проверки в других вузах Тернополя для выяснения, не прибегли ли там к незаконным ограничениям выплат стипендий в условиях недофинансирования потребностей вузов.