Падение крана на дом в Тернополе - это диверсия

Руководство Тернопольской фирмы “Строитель” убеждено, что падение стрелы их крана на частный дом является следствием диверсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении заместителя директора фирмы Виктора ЩЕПАНОВСКОГО.

По его словам, в августе 2008 года кран прошел обязательную техническую проверку, и был абсолютно технически исправным. “Металлический трос был, скорее всего, специально поврежден. Об этом свидетельствует тот факт, что несколько раз он выдержал груз, но с каждым подъемом, очевидно, стальные нити троса обрывались, и стрела упала”, - подает свою версию несчастного случая ТФ “Строитель”.

По словам В.ЩЕПАНОВСКОГО, недавно на одном из строительных объектов фирмы были повреждены кабели. Он связывает между собой эти случаи, и убежден, что конкуренты умышленно пытаются таким способом нанести вред авторитету ТФ “Строитель”.

Теперь по факту падения крана проверку проводят правоохранительные органы. Между тем В.ЩЕПАНОВСКИЙ обязался возместить нанесенный материальный и моральный ущерб владельцам частного дома.

Как сообщалось, стрела крана упала на одноэтажный жилой дом по ул. Львовской, 26, и гараж-пристройку 17 февраля. В результате инцидента поврежден фасад и кровля дома. На момент падения стрелы в доме были жена владельца, его мать и полуторагодовалый ребенок. К счастью, обошлось без жертв. В отдельных комнатах появились трещины. Автомобиль в гараже, по данным спасателей, не поврежден.