Предстоятель УПЦ Владимир: говорить об автокефалии еще рано

В вопросе предоставления автокефалии для УПЦ никаких поспешных действий не будет. Об этом в интервью изданию "CN-Столичные новости" заявил Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ), Блаженнейший Митрополит Владимир.

"Говорить об автокефалии еще рано. Сначала нужно добиться единства внутри православия. И только потом поднимать вопрос автономии или автокефалии. Чтобы не было смуты...", - считает митрополит. - Церковь всегда верна Божественному откровению, своим принципам и традициям. Кроме того, это связано и с восприятием самих верующих: к «автокефальным» призывам они относятся очень осторожно. Возможно, все было бы иначе, если бы не были спровоцированы расколы типа «украинская автокефальная церковь», «киевский патриархат», «греко-католики» и т. д. К самому понятию «автокефалия» люди относятся болезненно: говорят, что со своей «кефалией» уезжайте в другое место. Хотя есть и такие, которые хотят, чтобы Украинская Церковь была еще более самостоятельной".

На вопрос корреспондента, согласен ли митрополит с теми, кто говорит, что богослужения в украинских церквях должны совершаться на украинском языке, предстоятель УПЦ ответил:

" Говорить можно что угодно. Но! Церковь совершает богослужения на церковнославянском языке. Не только в России, но и в Украине есть много православных, которые считают, что изменение богослужебного языка — это страшная крамола, это соблазны. Для проведения переводов требуется долгосрочная и серьезная работа. Самая большая проблема — перевод Священного Писания".