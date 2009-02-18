Мировые цены на нефть значительно понизились

Завершились торги на биржах

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 17 февраля на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,03 (-2,25) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 34,93 (-2,58) долл./барр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter