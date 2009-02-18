Мировые цены на нефть значительно понизились
01:14, 18 февраля 2009Общество
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Завершились торги на биржах
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 17 февраля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,03 (-2,25) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 34,93 (-2,58) долл./барр.
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