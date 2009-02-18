В городе Макеевка Донецкой области изобличен хакер, которому за компьютерные преступления грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБ Украины в Донецкой области, 45-летний житель Макеевки, используя специальный комплекс оборудования и свои познания в технике, проник в главный компьютер одного из телекоммуникационных предприятий города. При помощи своего «хитрого» оборудования, он бесплатно пользовался услугами стационарной телефонной связи, тем самым наносил экономический ущерб государству. Неизвестно, в какие суммы в конце концов вылился бы ущерб от его деяний, если бы не своевременное вмешательство сотрудников СБУ, подчеркнули в пресс-группе.

Противоправные действия макеевского хакера задокументированы и доказаны, он привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.361 УК Украины («Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»). Данная статья предполагает: наказание в виде штрафа от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. Также статьей предписано конфискация программных и технических средств, с помощью которых было содеяно несанкционированное вмешательство, которые являются собственностью виновного лица.