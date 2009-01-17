У Бакая есть своя версия причин срыва газовых переговоров

Главной причиной срыва украинско-российских переговоров о поставках газа стал спор вокруг права собственности на газ в украинских подземных хранилищах, поставленный «Газпромом» для компании «РосУкрЭнерго», которая также внесла свой вклад в срыв переговоров.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь БАКАЙ, консультировавший в ходе переговоров представителей украинской стороны.

«Самая главная причина - это спорный газ в украинских хранилищах, - сказал он. - Кому принадлежат 11 млрд. кубометров, поставленных в адрес посредника в 2008 году?».

Двумя другими причинами, по его информации, стали спор вокруг цены на газ для Украины в 2009 году, а также желание украинской стороны разорвать соглашение, подписанное в 2006 году и фиксирующее ставку на транзит российского газа в Европу.

«Украина хотела расторгнуть контракт на транзит газа, который в январе 2006 года подписал тогдашний глава НАКа Алексей ИВЧЕНКО, и поднять ставку на транзит газа. У России своя позиция: если вы поднимаете ставку транзита, то мы не даем Украине льготную цену на газ», - пояснил И.БАКАЙ.

Среди причин срыва переговоров он назвал также позицию компании «РосУкрЭнерго», которая в ходе переговоров постоянно предлагала «Газпрому» цену за газ более высокую, чем «Нафтогаз Украини».

«Страсти подогревали сами посредники тем, что всегда давали «Газпрому» цену выше, чем просил «Нафтогаз». «Газпром» говорит, мол, вы не соглашаетесь на 235 долл., а вот эта структура предлагает нам по 285 долл. Словом, все камни, которые бросают в огород «Нафтогаза», были связаны с РУЭ, которая реально своими действиями срывала любые переговоры «Нафтогаза Украини» с «Газпромом», - заявил И.БАКАЙ.