В Одессе активисты у здания генконсульства РФ почтили память Немцова

Как передает корреспондент УНИАН, в день годовщины со дня убийства известного политика несколько десятков человек пришли на Гагаринское плато, к зданию Генерального консульства Российской Федерации. Некоторые из пришедших повязали на плечи сине-желтые полотнища.

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По словам участников акции, они решили почтить память и напомнить российской власти о ее ответственности за гибель Немцова. Собравшиеся прикрепили к забору плакат «РФ – страна убийц», фотографии политика, рядом положили букеты цветов.

Как отметила известная в городе активистка Алина Радченко, горожане помнят, как Немцов приезжал в Одессу, где участвовал в различных проукраинских мероприятиях, поддерживал Украину.

«Борис Немцов был светлым человеком, поддерживал Революцию Достоинства. Открыто выступал против режима Путина», - сказала Радченко.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В оппозиционера попало четыре пули, он скончался на месте.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.