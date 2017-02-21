В Киеве попрощались с известным клипмейкером Максимом Паперником (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На прощальной церемонии присутствовали друзья и родные Паперника, а также украинские звезды, приехали и одноклассники клипмейкера с его детскими фото.

Кроме того, попрощаться приехала певица Ирина Билык, Виталий Козловский и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

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Он умер от рака на 47 году жизни. Похоронили Максима Паперника на Лукьяновском кладбище.

Первые свои работы он снял еще 20 лет назад. Сначала снимал клипы для известных звезд шоу-бизнеса. Затем - телевизионные мюзиклы и фильмы. Был также продюсером и сценаристом.