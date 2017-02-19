Умер украинский режиссер Максим Паперник

Как сообщили изданию "Гордон" родственники Паперника, он страдал от онкологического заболевания.

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Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. Затем работал в Национальной телекомпании Украины.

С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины. Паперник работал с украинскими звездами, такими как София Ротару, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Александр Пономарев и другими.

C 2003 года начал снимать как телевизионные, так и игровые фильмы. Среди известных его работ - новогодние фильмы-мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев", музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда", телесериал "Неприкасаемые".

Как пишет ТСН, проект "Неприкасаемые" не был показан на телевидении по цензурным соображениям. Основной составляющей сериала была политическая сатира. Актеры пародировали известных украинских политиков - Виктора Януковича, Виктора Ющенко, Юлию Тимошенко и других. Премьера скандального юмористического сериала должна состояться весной 2009 года, однако этого не произошло.