Кабмин выделил более 113 миллионов гривень пострадавшим и семьям погибших во время Революции достоинства

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Так, согласно решению правительства, 34 819,6 тыс. грн предусмотрено для выплаты единовременной денежной помощи семьям Героев Украины, которые погибли во время Революции Достоинства;

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29 838,4 тыс. грн - для выплаты единовременной денежной помощи героям, которые получили тяжкие телесные повреждения во время Революции Достоинства;

20 592,35 тыс. грн - для предоставления единовременной денежной помощи лицам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время Революции Достоинства;

28 528,0 тыс. грн - для предоставления единовременной денежной помощи лицам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, были подвержены пыткам во время Революции Достоинства.

Денежные средства для помощи семьям будут выделены Министерством социальной политики из резервного фонда госбюджета, говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что ВР разрешила выделить землю в Киеве на улице Институтской Музею Революции достоинства.