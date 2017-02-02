В Одессе у сотрудницы пищеблока одной из школ обнаружили туберкулез

В Одессе обнаружили туберкулез в закрытой форме, у работника пищеблока школы № 55. Об этом на своей странице в Facebook написала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Согласно ее сообщению заболевание было выявлено при подозрении на пневмонию после перенесенного сотрудницей ОРВИ.

"При прохождении медицинского осмотра летом никаких признаков не было обнаружено – сотрудница была здорова. По словам наших медиков, опасности для детей и других работников она не составляла, поэтому в ограничении учебного процесса нет необходимости", - написала Буйневич.

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Кроме того, чиновница заявила, что сейчас в школе проводят профилактические мероприятия при содействии специалистов противотуберкулезного диспансера.

Как сообщал УНИАН ранее, Одесская областная рада решила создать центр социально опасных болезней. Как передает корреспондент УНИАН, проект «Одесский областной Центр социально опасных болезней (туберкулез, ВИЧ-инфекция, парентеральные гепатиты)» утверждено на заседании сессии.