Публикация "плана Суркова" по развалу Украины привела к отставке в Кремле - СМИ

Спустя два месяца, в декабре, уволился руководитель аппарата Суркова Александр Павлов и эта отставка может быть напрямую связана со скандальной перепиской, передают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Знакомый Суркова дал понять, что Павлов действительно оставил должность, но о мотивах говорить не стал, добавив, что "слышал о претензиях к нему по работе". Связаться с Павловым журналистам не удалось.

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Как сообщал УНИАН, группа украинских хакеров «Киберхунта» заявила, что взломала электронную почту помощника президента РФ Суркова и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.

В СБУ заявили, что во взаимодействии со Службой внешней разведки Украины (СВРУ) были получены оперативные данные, «разоблачающие планы Российской Федерации по масштабной дестабилизации в Украине, старт которой запланирован на 15 ноября 2016 года».

«Эти разведывательные данные в целом совпадают с содержанием так называемого плана первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине под условным названием «Шатун», - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик.