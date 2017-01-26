Две трети читателей УНИАН полностью поддерживают новые законопроекты о государственном языке – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

В частности, 67% опрошенных ответили, что полностью одобряют новые законопроекты о государственном языке, которые должны урегулировать использование украинского языка на государственной службе и в медийно-культурной сфере.

10% читателей положительно оценивают инициативу распространять государственный язык, однако считают, что это надо делать не переходя границы разумного.

Читайте такжеОчередные языковые споры

При этом 14% относятся к таким идеям абсолютно негативно, считая это проявлением диктатуры.

Еще 6% читателей считают, что проблема языкового вопроса в Украине всегда была немного преувеличена, и на данный момент есть более важные вещи в стране, которые надо решать.

Читайте такжеВсе крупнейшие радиостанции соблюдают нормы о 25% украиноязычных песен в эфире - Кириленко

Отметим, в опросе УНИАН приняли участие 14 тысяч 247 читателей.

Как сообщал УНИАН, недавно в украинский парламент были внесены три законопроекта о государственном языке. Все они касаются урегулирования использования украинского языка государственными органами и служащими, а также деятельности медиа, культуры, книгопечати и тому подобное.

Однако у общественности ряд пунктов в этих законопроектах вызвала неоднозначную реакцию. В частности, предложение ввести уголовную ответственность за неуважение к украинскому языку.