В Украине запретили еще один российский сериал
13:33, 10 января 2017Общество
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Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации телесериала «Отель».
Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения телесериалу «Отель» / rusbase.vc
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкино.
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Отмечается, что решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов и на основании статьи 15-1 закона Украины «О кинематографии».
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