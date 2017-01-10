В Украине запретили еще один российский сериал

13:33, 10 января 2017
Общество
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Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации телесериала «Отель».

Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения телесериала

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкино.

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Отмечается, что решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов и на основании статьи 15-1 закона Украины «О кинематографии».

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Теги: #Украина#запрет#сериал#Госкино