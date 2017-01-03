Госкино запретило очередной российский сериал
14:29, 03 января 2017Общество
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Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала «Человеческий фактор» режиссера Александра Замятина.
Решение принято из-за недостоверных данных в документах, поданных субъектом кинематографии / фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении на сайте Госкино.
Как отмечает агентство, решение было принято на основании Статьи 15 Закона Украины «О кинематографии» (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).
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Как сообщал УНИАН, под запрет распространения на территории Украины в 2016 году попали 84 кинофильма производства России.
Среди известных картин – сериал "Мастер и Маргарита", фантастика "Обитаемый остров", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и другие.
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