В ГПУ нашли способ выйти на контакт с экс-"беркутовцами" во время допроса Януковича

Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире "112 Украина".

Читайте также"Патриот нашелся": соцсети отреагировали на "явление" "легитимного" Януковича

"Для возможности проведения допроса, насколько известно, организуется возможность видеоконференции из СИЗО. Если (подозреваемым) не удастся уехать, то, возможно, через видеоконференцию все же состоится допрос", - отметил он.

При этом Горбатюк добавил, что такая видеоконференция с СИЗО - это инициатива Святошинского райсуда Киева.

Как сообщалось, 25 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеоконференции был запланирован допрос Януковичапо видеосвязи из Ростова в деле 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". После начала заседания в суде объявили перерыв, поскольку подсудимых не доставили в суд: несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО.

Позже суд после перерыва принял решение перенести допрос Януковича на 28 ноября.