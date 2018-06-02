Неделя в цифрах

4 народных депутата будут привлечены к ответственности за сокрытие данных в е-декларациях, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины.

6 стран – США, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания – согласились сохранять санкции против России до выполнения ею Минских договоренностей, сообщают иностранные СМИ.

6 государств, экономики которых стремительно развиваются - Аргентина, Австралия, Канада, Саудовская Аравия, Турция и США – могут не выполнить цели, содержащиеся в Парижском климатическом соглашении, говорится в исследовании Лондонской школы экономики, сообщают иностранные СМИ.

11 место в Глобальном индексе терроризма, который ежегодно составляет лондонский Институт экономики и мира, заняла Украина, сообщают иностранные СМИ. В списке за 2015 год Украину «опередили» Ливия, Египет, Индия, Сомали, Йемен и Сирия.

17 министров и главу центробанка Сирии Совет ЕС включил в перечень лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры Евросоюза против сирийского режима, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

19 профессий общегосударственного значения, подготовка кадров по которым будет осуществляться в профессионально-технических учебных заведениях за средства государственного бюджета, определил Кабинет министров Украины.

20 тонн полиэтиленовых пакетов киевляне собрали для переработки всего за 2 недели. 1 кг сырья стоит 1,5 гривни.

20 лет исполнилось с дебютных боев братьев Виталия и Владимира Кличко на профессиональном ринге. Свои первые бои известные боксеры провели в немецком Гамбурге.

28 человек, в том числе, 20 граждан Российской Федерации, получили в 2016 году уведомления о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

38% ВВП составляет уровень теневой экономики в Украине в первом полугодии 2016 года, сообщают в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

38-е место в рейтинге свободы Интернета международной неправительственной организации Freedom House за 2016 год занимает Украина, опустившись за год на одно место, сообщают в организации.

45,8 тонн мандаринов, зараженных средиземноморской плодовой мухой, Украина не впустила из Турции через Одессу, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

48 стран до 2050 года планируют полностью отказаться от использования угля, о чем заявили на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата, сообщают иностранные СМИ.

53 «прокурора ДНР» получили подозрение прокуратуры Донецкой области и управления СБУ в Донецкой области, сообщают силовики. Уголовные дела в отношении прокуроров-предателей расследуются по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической группе или террористической организации).

62% жителей Донецкой области имеют родственников и близких, живущих за линией разграничения, говорится в исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС).

63% россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2018 года, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные «Левада-центра».

285 народных депутатов при 226 необходимых голосов поддержали законопроект, поданный президентом Украины Петром Порошенко, о защите пострадавших в результате аферы в банке «Михайловский».

400 детей в мире ежедневно умирают от кори, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают иностранные СМИ.

450 погибших в зоне проведения АТО были идентифицированы в Украине с помощью ДНК-экспертизы, сообщила советник президента Украины по гуманитарным вопросам, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. Всего в базе имеется 880 ДНК-профилей.

988 населенных пунктов в 13 областях Украины были обесточены вследствие неблагоприятных погодных условий 12-14 ноября, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

4 425 спутников планирует запустить на орбиту космическая корпорация SpaceX для раздачи интернета. Соответствующую заявку компания уже направила в Федеральной комиссии связи США, передают иностранные СМИ.

6 000 человек митинговали в центре Киева во вторник, 15 ноября, сообщают столичные полицейские.

8 336 автомобилистов и их пассажиров были спасены из снежных заносов с начала непогоды в Украине, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Было расчищено около 770 км дорог.

12 000 видов вооружения и техники получили Вооруженные силы Украины за последние 2 года, заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

15 000 государственных мечетей в Марокко перейдут на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные модули, в ближайшие 5 лет, сообщают иностранные СМИ.

30 000 людей в военной форме, которые прибыли из России на оккупированную часть Донбасса, были зафиксированы наблюдательной миссией ОБСЕ, заявил посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дэниел Беер.

50 000 фальшивых долларов трое злоумышленников пытались реализовать за полцены в Киевской области и были задержаны правоохранителями, сообщают в Службе безопасности Украины.

1 400 000 долларов задолженности по зарплате хочет получить бывший форвард Артем Милевский от киевского «Динамо», сообщают украинские СМИ.

7 000 000 украинцев уже оформили субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщают в Кабмине. Средний размер субсидии колеблется от 1 до 2 тысяч гривень.

77 900 000 гривень составили поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам января-октября 2016 года. Это на 43,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Маргарита Андреева