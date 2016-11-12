В Печерском суде заявили, что не разрешали обыск у Шустера

В Печерском районном суде Киева уточняют, что судья по ходатайству прокурора дал разрешение на предоставление временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении кипрских компаний и Банка Республики Кипр, касающихся предоставления или возвращения финансового кредита, предоставленного телеведущему Савику Шустеру по договору займа.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

«В связи с распространением в СМИ сообщений о предоставлении Печерским районным судом Киева разрешения на обыск по месту жительства Савика Шустера или в ином владении лица, пресс-служба суда сообщает, что 2 ноября 2016 года следственным судьей Печерского районного суда г. Киев Карабанем на открытом судебном заседании были рассмотрены ходатайства прокурора о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении кипрских компаний и банка Республики Кипр, касающихся предоставления или возвращения финансового кредита, предоставленного Шустеру по договору займа (копии документов)», - сказано в сообщении.

Таким образом, в производстве суда ходатайств органов предварительного расследования или прокурора о проведении обыска, касающихся Шустера, не находилось, отметили в пресс-службе суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня канал Савика Шустера 3s.tv в Facebook сообщил, что «судья Печерского суда на закрытом заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале 3s.tv».

Также в сообщении отмечалось, что Шустера вызвали на допрос, и он предоставил все исчерпывающие документы.

На странице опубликована скан-копия постановления суда, из которого следует, что решение об обысках Печерский райсуд Киева вынес еще 2 ноября по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №6 в рамках уголовного производства от 5 октября 2015 года, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Досудебное расследование производства осуществляется Следственным управлением финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Главного управления ГФС в г. Киеве.

Как отмечается в решении суда, досудебным расследованием установлено, что гражданин Канады, который с 2005 года постоянно проживает на территории Украины, в период июля-сентября 2008 года, получив на свой валютный счет 1 млн 340 тыс. евро в качестве процентного финансового кредита, который не был возвращен заимодавцу в срок, указанный в договоре, до 3 июля 2010 года, в нарушение Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц», не подал в ГНИ по месту жительства декларацию о доходах и не уплатил подоходный налог с суммы невозвращенного кредита заимодавцу, чем уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В апреле Киевский городской центр занятости аннулировал телеведущему Шустеру разрешение на работу в Украине, объяснив свое решение «недостоверными сведениями в документах» и открытым в связи с этим уголовным производством.

28 апреля Госслужба занятости приостановила действие этого решения.

В июне Киевский окружной админсуд отменил решение об аннулировании разрешения на трудоустройство Шустеру.