В Харькове суд продлил арест для активиста "антимайдана" по прозвищу "Топаз"

В Харькове суд продлил срок содержания под стражей для активиста «антимайдана» Игната Кромского, известного под прозвищем "Топаз", который принимал участие в захвате здания облгосадминистрации и массовых беспорядках в марте 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 28 октября, принял Киевский райсуд Харькова.

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Содержания под стражей «Топазу» продлили до 26 декабря 2016 года.

Кроме этого, в связи с увольнением судьи Сергея Диденко, который слушал дело Кромского, и назначением на его место судьи Виктории Чередник было принято решение о начале слушания заново.

Заседание назначено на 11:00 21 ноября.

Как сообщал УНИАН, Игнат Кромськой, известный под прозвищем «Топаз», был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта 2014 года здания Харьковской ОГА.

29 марта 2014 года суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля Кромськой, срезав браслет, сбежал. В апреле его задержали сотрудники СБУ, однако 12 сентября Киевский райсуд изменил меру пресечения для Кромского на личное обязательство.

3 октября в Киевский райсуд Харькова повторно был направлен обвинительный акт в отношении Кромского.

Он не был задержан, судебные заседания не проходили он не появлялся в органы следствия. 6 ноября суд дал разрешение на задержание Кромского и принудительной доставке в суд для избрания меры пресечения. 17 декабря появилась информация о его задержании на границе при попытке бегства в Россию.

21 января 2015 г. Киевский районный суд Харькова вернул в прокуратуру обвинительный акт по делу Кромского поскольку прокуратура не выполнила ст. 290 УПК Украины относительно ознакомления сторон уголовного производства с материалами дела.

Справка УНИАН. Кромськой подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК.