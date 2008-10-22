Кабмин пригласил ООН разобраться с незаконными арестами в Украине

С 22 октября по 5 ноября 2008 года Украину посетит Рабочая группа по безосновательным задержаниям Совета ООН по правам человека.

Целью визита является изучение ситуации в Украине относительно фактов безосновательного задержания. В частности – изучение условий, которые могут привести к безосновательному задержанию, а также изучение существующей практики применения законодательства в этой сфере, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

В соответствии с мандатом Совета ООН по правам человека, Рабочая группа уполномочена расследовать случаи безосновательного задержания в государствах в соответствии со стандартами, определенными Общей декларацией прав человека, и международными инструментами в отрасли прав человека. Мандат Рабочей группы охватывает также вопрос административного ареста искателей убежища и иммигрантов.

По итогам рабочих визитов Рабочая группа уполномочена подавать Совету ООН по правам человека отчеты о результатах своей деятельности. Указанный отчет, который издается раз в году, содержит оценки стран, которые посетили представители ООН. В частности, деятельности госорганов власти, недостатков политики, судебной практики, приведших к безосновательному задержанию в том или ином государстве. В состав Рабочей группы входят пять независимых экспертов, назначенных Советом ООН по правам человека по принципу пропорционального географического деления.

Предусматривается, что в ходе визита в Украину члены Совета ООН по правам человека встретятся с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Украины, а также с общественными организациями Киева, Донецка, Симферополя, Севастополя, Львова, Ужгорода, Чопа и Мукачево. Планируется посещение учреждений отбывания наказания, приемников-распределителей для несовершеннолетних правонарушителей, мест содержания иммигрантов, приемников-распределителей, психиатрических больниц и изоляторов временного содержания.

Так, 22 октября 2008 года в Министерстве юстиции Украины состоялась первая встреча членов Рабочей группы ООН с представителями Минюста, Государственного департамента по вопросам выполнения наказаний, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, других центральных органов исполнительной власти.

В ходе встречи члены Рабочей группы были ознакомлены с нормами законодательства Украины, которыми регулируются, в частности, вопросы задержания и досудебного следствия граждан, предоставление безоплатной правовой помощи, ювенальной юстиции, особенности функционирования пенитенциарной системы и тому подобное.

Визит Рабочей группы по безосновательным задержаниям Совета ООН по правам человека проходит по приглашению Кабинета Министров Украины.

Ранее с аналогичными визитами Рабочая группа по безосновательным задержаниям Совета ООН по правам человека посетила Анголу, Аргентину, Бахрейн, Беларусь, Бутану, Вьетнам, Гондурас, Эквадор, Экваториальную Гвинею, Индонезию, Иран, Канаду, КНР, Колумбию, Латвию, Мавританию, Мексику, Непал, Никарагуа, Норвегию, Перу, ЮАР и Турцию. В рамках расследования ситуации с иммигрантами и искателями убежища Рабочая группа посетила Австралию, Румынию и Великобританию.