На Буковине жители села массово протестуют против закрытия больницы (видео)
14:10, 27 сентября 2016Общество
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На Буковине в поселке городского типа Берегомет местные жители массово протестуют против закрытия больницы.
На Буковине селяне массово протестуют против закрытия больницы
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам журналистов, медицинское учреждение чиновники решили закрыть в рамках реорганизации. Жители выступили категорически против, ведь ближайшая больница - за 30 километров в райцентре Выжница.
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Как говорится в сюжете, селяне возмущаются, что добираться туда трудно и дорого, а больные вообще не смогут ездить туда на процедуры или дневной стационар.
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