На Буковине жители села массово протестуют против закрытия больницы (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам журналистов, медицинское учреждение чиновники решили закрыть в рамках реорганизации. Жители выступили категорически против, ведь ближайшая больница - за 30 километров в райцентре Выжница.

Читайте также"Гроші" узнавали, куда были потрачены $20 миллионов, собранные для строительства детской больницы будущего

Как говорится в сюжете, селяне возмущаются, что добираться туда трудно и дорого, а больные вообще не смогут ездить туда на процедуры или дневной стационар.