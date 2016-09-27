Ник Вучич: мои дети не будут ходить в школу

Об этом ТСН заявил легендарный австралиец Ник Вуйчич во время своего второго визита в Украину.

"Украина значительно продвинулась вперед относительно адаптации людей с ограниченными возможностями в обществе. Это серьезный шаг! Это прорыв! И это очень важно! Но здесь нельзя останавливаться. Прежде всего – поддерживать родителей, помогать им не стесняться собственных детей с особыми потребностями. Надо помогать таким людям. Например, помочь колясочникам преодолеть страх перед внешним миром. Бизнес должен давать таким людям работу. Это должны быть совместные усилия правительства, системы образования, средств массовой информации и просто людей", - убежден всемирно известный человек.

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По его словам, смириться с потерей того, что имел, значительно сложнее, чем не иметь вообще. И это большая психологическая проблема для всех инвалидов. "Гораздо сложнее потерять конечности, чем родиться без них. Я другой жизни не знаю. Но хочу, чтобы эти люди знали – надо решать проблемы тогда, когда они возникают. Мы не можем предсказать, как обернется катастрофическая на первый взгляд ситуация, если дать ей шанс. Надо иметь веру – и все будет", - советует Вуйчич.

Сегодняшняя жизнь дает людям с физическими недостатками большие возможности, которых не было в прошлом. "Мне не нужны руки или ноги. Я знаю, что технологии действительно достигли невиданных высот и мы даже пробовали некоторые из них, когда мне было 6 лет. И это не для меня. Я не стремлюсь иметь конечности. Я не стремлюсь водить машину, или что-то такое. Но если однажды я смогу прокатить свою семью на лодке, я буду более чем счастлив. Это следующий пункт в моем списке "к исполнению", - признается он.

Ник добавляет, что думал и о третьем ребенке. "У нас двое мальчиков, и мы бы хотели девочку. Но если будет еще один мальчик, следовательно, довольно уже детей. Это очень сложно. Отцовство – ответственная вещь. Я бы очень хотел гораздо больше помогать своей жене по хозяйству. В этом смысле мы говорили о третьем ребенке. Но уже, пожалуй, через несколько лет", - признался австралиец. И добавил, что хочет привить своим детям собственное понимание настоящих человеческих ценностей. "Они не будут ходить в школу. Мы будем путешествовать по миру вместе с детьми, чтобы они воочию увидели, что такое настоящая бедность, болезни, смерть... И поняли, что надо быть благодарным за то, что имеешь, и быть частью позитивных перемен", - рассказал он.

Вуйчич поблагодарил украинцев за встречу и назвал всех ветеранов АТО "невероятными". "Ваш пример может вдохновить и спасти других людей. И я помогу вам с этим", - пообещал он.

Ник Вуйчич прилетел в Киев при содействии телеканала 1+1 ровно на день – поделиться опытом жизни без преград. Здесь ему презентовали украинский проект "Победители", посвященный раненым АТОшникам. Послушать лекцию легендарного австралийца в столичный Дворец спорта пришли тысячи людей. Для того, чтобы на концерт попали все желающие, там за одну ночь смастерили пандус. Работы были проведены на деньги мецената.

Здесь ему презентовали украинский проект "Переможці", посвященный раненым АТОшникам, куратором проекта «Переможці», является ведущая ТСН Соломия Витвицкая.