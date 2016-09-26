Пиво Kronenbourg 1664 признано одним из лучших на International Beer Challenge 2016 в Лондоне

Пиво Kronenbourg 1664 завоевало бронзовую медаль престижного международного пивного конкурса International Beer Challenge 2016 в категории «Лагеров».

Конкурс International Beer Challenge 2016 традиционно проходит в Великобритании уже 7 лет. Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли пивовары, потребители, независимые пивные ритейлеры, писатели, теле- и радиоведущие, тестирует вкус присланных пивоварнями образцов продукции и лучшим из них присуждает специальные призы и медали. Так, вкус лагера Kronenbourg 1664 в ходе профессиональной дегустации был признан одним из лучших в своей категории, за что ему и была присуждена бронзовая медаль.

В Украине пиво Kronenbourg 1664 появилось сравнительно недавно – весной 2015 года, но уже успело завоевать признание украинского потребителя. Сам бренд Kronenbourg родился в далеком 1664 году во французской провинции Эльзас и с тех пор хранит в себе традиции истинного пивоваренного искусства. Марке удалось сохранить и пронести сквозь столетия дух той незабываемой эпохи.

Сегодня Kronenbourg 1664 – премиум лагер, который производится по оригинальной рецептуре, разработанной во Франции. При его приготовлении используются специальные дрожжи и эльзасский хмель Strisselspalt. Именно он придает напитку приятную горечь, сбалансированную легким фруктово-цветочным ароматом. Содержание алкоголя Kronenbourg 1664 составляет 4,8% об.

Андрей Отрощенко, вице-президент по маркетингу компании Carlsberg Ukraine: «Награда, которую мы получили, очень ценна для нас, ведь участие в международном конкурсе – это всегда высокий уровень конкуренции. Бронзовая медаль конкурса является свидетельством признания мировыми экспертами пива Kronenbourg 1664 и абсолютно убедительным аргументом в пользу его высочайшего качества».