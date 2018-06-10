События недели – версия читателей УНИАН

Основной «зашквар» этой недели, который, впрочем, успел быстро всем надоесть – это история с покупкой элитной квартиры (а, как выяснилось в последствии – минимум двух квартир) «иконой» Майдана и несгибаемым антикоррупционером Сергеем Лещенко, который все никак не может определиться, кто же он на самом деле – нардеп или журналист. Не знаю, быть может, там все «красиво», законно и легально, но, когда Лещенко все эти годы рассказывал о моральности, и приучал общество и журналистское сообщество обращать внимание на детали и бороться с «маленькой коррупцией», чтоб она не переросла в «большую», а теперь, оказавшись в роли объекта журналистских расследований, называет всех вокруг «порохоботами», – выглядит все это достаточно мерзко. Как и показной временный отход от управления его новым политпроектом и обращение в НАБУ с просьбой проверить самого себя – слишком уж этот очевидный ход копирует действия бессменного объекта критики самого Лещенко – нардепа Кононенко.

Пора бы Сергею уже бороться с собственной инфантильностью – и, возможно, прислушаться к советам более опытного парламентского «борца со злом» - Олега Ляшко – и признать, что, работая в борделе, не стоит пытаться казаться единственным святым.

Кроме истории с квартирами Лещенко, украинцы на минувшей неделе массово распереживались касательно судьбы гривни, которая начала стремительно катиться в то место, о котором в приличном обществе не говорят вслух. Впрочем, судя по заявлениям обитателей Нацбанка, тревожит это пока только простых украинцев. У менеджеров Гонтаревой, как всегда, «нет причин для беспокойства». Ну, за эту удивительную выдержку и хладнокровие их, наверное, и держат в таком замечательном заведении.

Зато повод для беспокойства есть у поклонников iPhone. Компания Apple затеяла очередную смену стандартов на рынке и отказалась в своих новых моделях iPhone 7 от традиционного разъема для наушников. Всерьез переживаю за тех, кто недавно обзавелся хорошими наушниками, а теперь будет мучиться с переходниками. Судя по реакции читателей УНИАН, подобные нововведения их сильно расстроили.

Но вернемся в Украину, а, точнее, в нашу столицу. К концу недели всем известные представители «Азова», больше прославившиеся не на полях битв, а в сомнительных мероприятиях титушечного толка, схлестнулись с крупнейшим застройщиком столицы Киевгорстроем из-за одной из новостроек и даже осадили главный офис компании. Застройщики долго думать не стали и заявили об остановке всех строек по Киеву. Чем все это дело закончится, пока непонятно.

Если эта новость у многих киевлян и гостей столицы, желающих обзавестись собственным жильем, вызывает озабоченность, то победа Киева в многострадальном, скандальном и достаточно мутном конкурсе за право проведения Евровидения-2017 – должна их порадовать. Хотя, откровенно говоря, многие верили, что городом-хозяином Евровидения должен был стать любой город, но – только не Киев. Пора уже, в конце концов, показать миру и другие украинские города, для которых проведение подобного мероприятия действительно стало бы событием года.

На всем это фоне украинцы как-то вяло интересовались тем, что происходит в далекой Сирии и опасно близком Приднестровье. А зря, там за неделю произошло много все интересного.

Вокруг переговоров РФ и США по поводу будущего и настоящего Сирии началась очередная странная возня. Переговоры по этой теме на саммите G20 провалились, и Обама фактически выдвинул русским ультиматум – или договариваемся быстро, или мы начинаем действовать каждый сам по себе. Судя по всему, американцы наконец-то поняли, что в Кремле не собираются ни о чем договариваться и просто водят их за нос, под шумок пытаясь окончательно захватить силами Асада и его союзников вновь осажденный Алеппо. И уже тогда начать переговариваться с новых позиций, что не устраивает США.

Ну, а в вечной «черной дыре» Европы – Приднестровье – совершили весьма неожиданный маневр накануне выборов президента ПМР и Госдумы РФ и стали вовсю готовиться… к вхождению в состав России. Судя по всему, непризнанное и сидящее на голодном финансовом пайке дитя Москвы пытается таким образом напомнить о себе. Реакция московских патронов, тем не менее, засвидетельствовала полную их растерянность и неготовность что-либо делать с заповедником СССР на оккупированной русскими «миротворцами» территории Молдовы. Кстати, хорошую колонку об этой истории написал Анатолий Баронин.

Увидимся через неделю!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН