Квартирный вопрос: Ляшко предложил Лещенко не "строить из себя ц..ку" (видео)

Председатель Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал скандал с недвижимостью народного депутата от БПП Сергея Лещенко. Видео телеканала "112 Украина" из кулуаров Рады он обнародовал в своем Facebook.

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"За полученные от российских олигархов деньги покупают себе квартиры и после этого продолжают строить с себя целку – это аморально и безответственно. Это обман украинского общества. То у той девушки одолжил, то у этой... Что это за альфонс? Как правило, мужчины сами за женщин платят. А если ты должен у женщин занимать, то какой ты мужчина? Лжец и импотент!", - заявил Ляшко.

"Он же когда работал, он декларировал свои заработки? Там ноль. В отчетах в пенсионный фонд прочерки в графе зарплаты. Потому что в конвертах получали деньги за заказные статьи. По 20 тысяч долларов за статью. За так называемые антикоррупционные расследования. А теперь пытаются их легализовать. И теперь оказывается, девушка, с которой месяц назад познакомился, дала 100 тысяч на приобретение квартиры. Познакомьте меня с такой девушкой", - добавил нардеп.

Ляшко также считает, что реальная борьба с нелегальными доходами чиновников – легализовать все, что они уже имеют, и уплатить налоги. А после этого, если расходы и доходы не совпадают, "отрывать головы".

Ранее УНИАН сообщал, что Лещенко стал владельцем элитной недвижимости на улице Франко за 7,5 млн грн.

6 сентября стало известно, что Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и нет ни слова о деньгах Анастасии Топольской, которая, по словам самого Лещенко, одолжила ему часть суммы.