В трех городах Украины запустят новый пилотный проект по реформированию полиции

Об этом сегодня сообщил председатель Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) Кястутис Ланчинскас во время встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

Проект будет состоять из двух частей: первая – это концепция community policing (взаимодействие полиции с обществом), вторая – сrowd control (обеспечение общественного порядка).

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«Мы готовы к практической реализации этих идей, готовы представить нашу команду в этой работе. Главный партнер - полиция Швеции, кроме того, будут привлечены специалисты из Дании», – сообщил Ланчинскас.

По словам Авакова, успешная реализация проекта обеспечит не только более эффективную работу полиции, но и будет способствовать повышению уровня доверия населения.

«Мы планируем начать эту работу в трех регионах: Киев, Львов и Харьков. Я заинтересован, чтобы пилотные проекты были максимально успешными. Мы делаем системные шаги, и для нас эти вопросы являются принципиальными», - отметил министр.

Он добавил, что параллельно в этих пилотных регионах будет осуществляться реформа полиции и системы изоляторов временного содержания.

По словам министра, в рамках направления сrowd control планируется создание специального полицейского отряда, деятельность которого будет базироваться на принципе деэскалации напряжения во время массовых мероприятий.

«Это будет новое немилитаризованное полицейское подразделение для обеспечения общественного порядка», - отметил Аваков.

По его словам, при этом будет учтен успешный опыт шведских коллег, которые осуществляют оценку рисков проведения переговоров, с помощью так называемой «диалоговой полиции» и только после этого пропорционально применяют силу.

Как сообщили представители Консультативной миссии ЕС, они провели оценку потребностей в пилотных регионах и определили, какая помощь еще нужна.