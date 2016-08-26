В Днепре снесли известный стихийный рынок "Шанхай"

Как сообщает пресс-служба Днепропетровского городского совета, до этого рынок, который не соответствовал никаким нормам и правилам расположения, функционировал десятилетиями.

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Отмечается, что участок бывшего рынка протянулся более чем на полкилометра - только со стороны улицы Боброва.

"На стихийную торговлю люди жаловались очень давно. Большинство киосков здесь стоят просто на проезжей части. Это затрудняет движение не только авто горожан, а и машин пожарной, скорой помощи и аварийных служб. В этом году такая безответственность владельцев киосков привела к трагическим последствиям. В мае один из жильцов дома по ул. Боброва умер из-за того, что "скорая" не могла добраться до жилья мужчины", - отмечают в пресс-службе.

Сейчас по улице Боброва работают городские службы. По словам начальника управления рекламы и торговли горсовета Руслана Мороза, после того, как мусор и хлам отсюда вывезут, коммунальщики начнут реконструкцию дорожного покрытия.