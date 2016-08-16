В Полтавской области открылась Национальная Сорочинская ярмарка
16 августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области официально открыта Национальная Сорочинская ярмарка.
Как передает корреспондент УНИАН, руководитель проекта "Сорочинская ярмарка" Светлана Свищева отметила, что свои достижения на ярмарке представляет каждый район Полтавской области и большинство регионов страны. Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, продукты питания и напитки,
одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и многое другое.
В этом году на ярмарке также представлены экспозиции Вьетнама, Индии, Латвии, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Шри-Ланки и Пакистана.
"Всего на этот момент зарегистрировано 376 предприятий, около 400 предпринимателей и 480 народных мастеров", - сказала Свищева.
Ежедневно на разных сценах с 11:00 до 12:00 гостей ярмарки будут приветствовать актеры Полтавского музыкально-драматического театра в образе писателя Николая Гоголя и героев его произведений – Хиври, Черевика, Афанасия Ивановича и др.
Особый интерес представляет фольклорная часть ярмарки, стилизованная под украинское село. Здесь свою продукцию предлагают народные мастера из Опошни, Петриковки и других мест Украины, знаменитых своими традициями народных промыслов. Большой популярностью пользуются вышиванки, расписная керамическая посуда, колоритные игрушки.
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В исторических усадьбах гоголевских времен более 40 народных мастеров будут проводить разнообразные мастер-классы: вышивка, гончарство, лозоплетение, оригами, аквагрим, куклы-мотанки, дидухи, бисероплетение, изделия из полимерной глины, кузнечные изделия, изготовление венков, соломенных шляп, свечей и др. Здесь же будут варить эксклюзивные борщи, варенуху, галушки, лепить вареники. Все это можно будет попробовать.
На пяти сценах в течение каждого ярмарочного дня будут проходить народные праздники, фестивали, конкурсы, выступления народных коллективов. В частности, в пятницу, 19 августа, в 11:00 на сцене "Мельница" состоится праздник "Святой Спас - сохрани всех нас": освящение яблок и меда, угощение всех посетителей. В субботу, 20 августа, в 12:00 на Малой сцене пройдет "Праздник сала - национальный продукт на национальной ярмарке" с участием героев гоголевских произведений и самого автора.
По вечерам на Главной сцене будут выступать Ольга Полякова (16 августа), Dzidzio (17 августа), Олег Винник (20 августа) и другие известные артисты.
Торжественное закрытие Национальной Сорочинской ярмарки-2016 состоится 21 августа в 13:00.