В Полтавской области открылась Национальная Сорочинская ярмарка

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель проекта "Сорочинская ярмарка" Светлана Свищева отметила, что свои достижения на ярмарке представляет каждый район Полтавской области и большинство регионов страны. Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, продукты питания и напитки,

одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и многое другое.

В этом году на ярмарке также представлены экспозиции Вьетнама, Индии, Латвии, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Шри-Ланки и Пакистана.

"Всего на этот момент зарегистрировано 376 предприятий, около 400 предпринимателей и 480 народных мастеров", - сказала Свищева.

Ежедневно на разных сценах с 11:00 до 12:00 гостей ярмарки будут приветствовать актеры Полтавского музыкально-драматического театра в образе писателя Николая Гоголя и героев его произведений – Хиври, Черевика, Афанасия Ивановича и др.

Особый интерес представляет фольклорная часть ярмарки, стилизованная под украинское село. Здесь свою продукцию предлагают народные мастера из Опошни, Петриковки и других мест Украины, знаменитых своими традициями народных промыслов. Большой популярностью пользуются вышиванки, расписная керамическая посуда, колоритные игрушки.

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В исторических усадьбах гоголевских времен более 40 народных мастеров будут проводить разнообразные мастер-классы: вышивка, гончарство, лозоплетение, оригами, аквагрим, куклы-мотанки, дидухи, бисероплетение, изделия из полимерной глины, кузнечные изделия, изготовление венков, соломенных шляп, свечей и др. Здесь же будут варить эксклюзивные борщи, варенуху, галушки, лепить вареники. Все это можно будет попробовать.

На пяти сценах в течение каждого ярмарочного дня будут проходить народные праздники, фестивали, конкурсы, выступления народных коллективов. В частности, в пятницу, 19 августа, в 11:00 на сцене "Мельница" состоится праздник "Святой Спас - сохрани всех нас": освящение яблок и меда, угощение всех посетителей. В субботу, 20 августа, в 12:00 на Малой сцене пройдет "Праздник сала - национальный продукт на национальной ярмарке" с участием героев гоголевских произведений и самого автора.

По вечерам на Главной сцене будут выступать Ольга Полякова (16 августа), Dzidzio (17 августа), Олег Винник (20 августа) и другие известные артисты.

Торжественное закрытие Национальной Сорочинской ярмарки-2016 состоится 21 августа в 13:00.