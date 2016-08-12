В Харькове мусоровоз провалился под землю (фото)

12:44, 12 августа 2016
Общество
1415 0

Фото с места событий разместили очевидцы в социальных сетях.

dozor.kharkov.ua

Об этом пишет dozor.kharkov.ua.

Читайте такжеВ Черкасской области на Днепре под лед провалился внедорожник (фото)

Мусоровоз МАЗ провалился задним правым колесом вод землю.

По информации пресс-службы ГСЧС, спасатели не получали сообщений о данном происшествии и не выезжали на место событий.

dozor.kharkov.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter