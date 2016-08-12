В Харькове мусоровоз провалился под землю (фото)

Фото с места событий разместили очевидцы в социальных сетях.

Об этом пишет dozor.kharkov.ua. Читайте такжеВ Черкасской области на Днепре под лед провалился внедорожник (фото) Мусоровоз МАЗ провалился задним правым колесом вод землю. По информации пресс-службы ГСЧС, спасатели не получали сообщений о данном происшествии и не выезжали на место событий.

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