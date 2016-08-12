В Харькове мусоровоз провалился под землю (фото)
12:44, 12 августа 2016Общество
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Фото с места событий разместили очевидцы в социальных сетях.
Спасатели не получали сообщений о данном происшествии / dozor.kharkov.ua
Об этом пишет dozor.kharkov.ua.
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По информации пресс-службы ГСЧС, спасатели не получали сообщений о данном происшествии и не выезжали на место событий.
Фото: dozor.kharkov.ua
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