Какие катастрофы и катаклизмы больше всего волнуют Украину? (опрос)

Почти половина украинцев считает необходимым улучшить финансирование Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от Чернобыльской катастрофы.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Центром социологических и политологических исследований «Социоизмерение».

В соответствии с результатами исследования, 44,1% украинцев сталкивались в своей жизни с чрезвычайными ситуациями, авариями и катастрофами природного и техногенного характера. Не сталкивались с чрезвычайными ситуациями 52,3% опрошенных граждан.

Среди разных видов катастроф и катаклизмов украинцев больше всего тревожат наводнения и паводки, о чем заявили 27,5% опрошенных. 24,3% респондентов тревожат возможные аварии на атомных электростанциях и радиоактивное загрязнение среды, 20,7% - аварии на транспорте, 19% - общее экологическое загрязнение среды, 15,4% - лесные пожары и пожары на торфяниках и сельхозугодьях, 13,4% - аварии в жилищно-коммунальной сфере (системы отопления, канализации, газо- и электроснабжение, лифтов и тому подобное), 9,8% - засухи, 9,7% - буревалы и ураганы, 9,6% - проблемы хранения и утилизации радиоактивных отходов, промышленного и бытового мусора, 8,3% - аварии на предприятиях и производстве, 7,8% - плохая организация хранения и отсутствие системы массового обезвреживания и утилизации боезапасов.

Украинцы считают, что Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и местные органы власти – это те институті, которые, как правило, занимаются предотвращением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий, и поэтому нуждаются в наибольшем внимании государства и увеличении финансового и технического обеспечения. Так, 46,7% украинцев высказались за усиление внимания и финансирования МЧС, и 28,4% - к местным органам власти.

По результатам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнением в Западной Украине и пожаром на складах боезапасов возле станции Лозовая в Харьковской области, можно сделать выводы, что украинцы больше всего уверены в надежности, в первую очередь, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также в работе облэнерго и Министерства транспорта и связи Украины. Наименее надежными институтами, деятельность которых связана с вышеупомянутыми чрезвычайными ситуациями, по мнению украинцев, являются Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, Государственный комитет Украины водного хозяйства, Министерство охраны окружающей природной среды Украины.

Надлежащее обеспечение техническими средствами является важнейшим направлением совершенствования спасательной службы, о чем заявили 44,2% опрошенных респондентов. Также украинцы считают, что повышение профессиональной подготовки сотрудников подразделений МЧС (29,1% опрошенных), создание в Украине Государственной диспетчерской службы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 (20,8% опрошенных) и введение обязательного страхования государственного и частного имущества на случай стихийного бедствия с привлечением государственных средств для страхования малообеспеченных (14,3%) является важными направлениями совершенствования деятельности спасательной службы Украины.

Опрос проводился 4-11 сентября 2008 года по квотной выборке, которая представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 годов и старше. Методом личного интервью опрошены 2100 респондентов в 17-ти областях Украины, АР Крым и городе Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%. Исследование осуществлено по заказу Международного института демократий.