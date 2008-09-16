Восемь лет со дня исчезновения Георгия Гонгадзе

Во вторник в Украине будут вспоминать погибшего журналиста Георгия Гонгадзе. Сегодня исполняется восемь лет от дня его исчезновения. Заказчики и организаторы убийства до сих пор не наказаны. Как заявила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, генпрокуратура лишь имитирует следствие.

Адвокат Валентина Теличенко считает, что следственная группа Генпрокуратуры сейчас работает по двум направлениям – безрезультатно сотрудничает с бывшим майором Мельниченко, и «разводит руками по той причине, что Пукач не найден». Также Теличенко волнует постоянная смена следователей, которые ведут дело Гонгадзе. «У меня возникли серьезные подозрения относительно профессиональных качеств следственной группы. Если тот, кто допрашивает, не четко ориентируется какая разница между партией и фракцией. И вообще кто с кем был в 2000 году и перед тем, то я сомневаюсь, что такие люди могут найти что-то, что касается политического аспекта дела, заказчиков и организаторов», - говорит адвокат вдовы погибшего журналиста. По мнению Валентины Теличенко, чиновники всех уровней должны осознать, что за саботаж следствия рано или поздно нужно будет отвечать. За все годы расследования дела об исчезновении Георгия Гонгадзе, кроме решения Апелляционного суда относительно исполнителей убийства, по делу так и не было никаких сдвигов, говорит представительница Института массовой информации Виктория Сюмар. «Уже восьмой год мы ничего не знаем об организаторах, также следствие нам ничего не говорит о заказчиках этого преступления».

Немецкая волна