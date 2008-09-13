Поступления от украинского кинопроката выросли на 28%

Кассовые сборы украинских кинотеатров в августе составляли более 5 млн. 670 тыс. дол., что на 1 млн. 249 тыс. долларов или на 28% больше, чем за этот же период в прошлом году, сообщает российский журнал "Кинобизнес сегодня".

По информации журнала, за пять уик-эндов августа кассовые сборы украинских кинотеатров составляли более 4 млн. 350 тыс. дол., что на 1 млн. 120 тыс. долларов, или почти на 35% превышает аналогичный показатель в прошлом году.

Лидерами проката в августе стали фильмы "Мумия: гробница императора драконов" (свыше 2 млн. 300 тыс. долларов), "Гром в тропиках" (591 тыс. долларов) и "Темный рыцарь" (474 тыс. долларов).

Ранее некоторые кинопрокатчики сообщали о якобы снижении денежных поступлений после декабрьского решения Конституционного Суда Украины об обязательном переводе всех иностранных фильмов на украинский язык.

Однако, по данным независимых источников, кассовые сборы выросли в первом полугодии 2008 года на 4%, а в июле - на 16% по сравнению с соответствующими периодами в прошлом году.