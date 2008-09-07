От УПЦ МП может отколоться «Юго-Восточная Митрополия»?

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви (Московского патриархата) может привести к расколу этой церкви.

Такое мнение «Зеркалу недели» № 33 (712) от 6 - 12 сентября 2008 года высказал епископ Переяслав-Хмельницкой епархии УПЦ Александр (ДРАБИНКО). С другой стороны, по мнению епископа, автокефальный статус может содействовать присоединению к УПЦ многих ранее отделенных епархий.

«В то же время с автокефализацией УПЦ на базе ряда епархий нашей Церкви в Восточном и Южном регионах может быть создана многотысячная «Юго-Восточная Митрополия», которая выделится из УПЦ и будет настаивать на прямом подчинении Московскому патриарху», - подчеркнул епископ.

Поэтому, по мнению предстоятеля Переяслав-Хмельницкой епархии УПЦ, немедленное предоставление полной автокефалии УПЦ было бы преждевременным.

«Убежден, что рассматривать вопрос о новом статусе УПЦ сегодня преждевременно. Обретение каноничной самостоятельности ценой деления в самой УПЦ - это путь ослабления церкви», - заявил он.