В Ялте сегодня откроют международный театральный фестиваль

6-12 сентября в Ялте (Крым) пройдет Международный фестиваль «Театр. Чехов. Ялта».

Как передает корреспондент УНИАН, после вынужденного десятилетнего перерыва Ялта возрождает традицию проведения «чеховского» театрального фестиваля. «В Ялтинском театре имени А.П.Чехова обретают второе дыхание прекрасные традиции, которые многие годы сосредоточивали в Ялте мировую театральную элиту. К таким традициям, безусловно, относился фестиваль искусств «Дни А.П. Чехова», который с 1985 по 1995 гг. ежегодно проводился в городе. Чеховский фестиваль возрождается в Ялте под новым названием», - сообщила пресс-секретарь фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» Эльвира ОСМАНОВА.

В Международном фестивале «Театр. Чехов. Ялта» примут участие театральные коллективы из России (Московский театр «У Никитских ворот»; Орловский государственный академический театр им. И.С.Тургенева), Беларуси (Республиканский театр Белорусской драматургии; Белорусский Национальный академический театр им. Я.Купалы) и Украины (Украинский Национальный академический театр русской драмы им. Л.Украинки; Киевский академический Молодой театр; Днепропетровский академический театр русской драмы им. М.Горького; Львовский Национальный академический театр им. М.Заньковецкой; Севастопольский академический российский драматический театр им. А.Луначарского и Херсонский академический музыкально-драматический театр им. М.Кулиша).

В частности, Московский театр «У Никитских ворот» покажет в Ялте представление «Доктор Чехов», Львовский театр им. М. Заньковецкой - спектакль «Ионыч», Киевский академический Молодой театр - представление «Дядя Ваня», Республиканский театр Белорусской драматургии - спектакль «Женщины Бергмана».

Как ожидается, среди почетных гостей фестиваля будут режиссер и драматург Марк РОЗОВСКИЙ, режиссер и писатель Лесь ТАНЮК, режиссер Михаил РЕЗНИКОВИЧ, актеры Нелли КОРНИЕНКО, Михаил СВЕТИН, Лариса КАДОЧНИКОВА, а также доктора искусствоведения, театроведы, известные политики.