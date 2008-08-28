Минобороны прогнозирует взрывы под Лозовой еще сегодня и завтра

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Николай ЦИЦЮРСКИЙ не исключает, что взрывы боеприпасов на военных складах вблизи города Лозовая будут будут продолжаться еще сегодня и завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в г. Лозовая на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайного события на складах воинской части 0829. В заседании также принимали участие министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

«Мы прогнозируем взрывы на протяжении сегодняшних-завтрашних суток», - сказал Н.ЦИЦЮРСКИЙ.

По его словам, ночью интенсивность взрывов уменьшилась в 2-3 раза, однако с повышением температуры воздуха их интенсивность опять возросла с 13 до 24 взрывов в час.

В свою очередь, первый заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир АНТОНЕЦ отметил, что сейчас в полной боевой готовности находятся подразделения МЧС в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях.

Кроме того, подготовлена специальная авиация МЧС, что базируется в Харькове, однако применить ее для гашения пожара можно будет лишь после прекращения взрывов.

Вместе с тем В.АНТОНЕЦ проинформировал, что сегодня утром была проведена авиаразведка территории, во время которой установлена тенденция на затухание пожара и взрывов, но с повышением температуры количество взрывов увеличилось и будет, вероятно, еще увеличиваться.

Также В.АНТОНЕЦ проинформировал, что МЧС вместе с Минобороны планирует направить на место события пожарные танки, применив для этого пожарный поезд.

Как сообщал УНИАН, пожар на складах боеприпасов 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск вспыхнул вчера около 16.30.

*** 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины расположен вблизи города Лозовая в Харьковской области, на общей площади 494 га. Объемы хранения на арсенале составляют около 95 тысяч тонн боеприпасов.