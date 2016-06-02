Прокуратура открыла дело по факту отравления воспитанников Днепровского детского сада

Как сообщало ранее ИА "МОСТ-ДНЕПР", в Днепре в детском саду №342 зафиксировано отравление группы детей.

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В частности, дело открыто по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса ("ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей руководителем детского сада, воспитанников которого были госпитализированы с предполагаемым пищевым отравлением").

"Накануне пятеро воспитанников детского сада №342 в Днепре обратились в медицинское учреждение города с жалобами на кишечные расстройства и вероятное пищевое отравление. Сейчас троих детей госпитализированы», - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.