С помощью SMS и звонков пострадавшим от наводнения направлено 0,5 млн. грн.
19:34, 31 июля 2008Общество
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Сообщает пресс-служба Кабмина
Украинцы с помощью sms-сообщений и телефонных звонков уже перечислили свыше 500 тыс. грн. жителям западных областей государства, которые понесли потери в результате стихийного бедствия.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Как сообщалось, 29 июля по просьбе правительства ОАО „Укртелеком” открыл телефонную линию, позвонив на которую абонент автоматически перечисляет 10 грн. пострадавшим от наводнения в Западной Украине.
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