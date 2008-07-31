С помощью SMS и звонков пострадавшим от наводнения направлено 0,5 млн. грн.

Украинцы с помощью sms-сообщений и телефонных звонков уже перечислили свыше 500 тыс. грн. жителям западных областей государства, которые понесли потери в результате стихийного бедствия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Как сообщалось, 29 июля по просьбе правительства ОАО „Укртелеком” открыл телефонную линию, позвонив на которую абонент автоматически перечисляет 10 грн. пострадавшим от наводнения в Западной Украине.