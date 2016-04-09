Генпрокуратура обещает в понедельник рассказать, попадает ли прокурор Стоянов под люстрацию

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил прокурор Владислав Куценко.

"Список, который опубликовала госпожа Татьяна Козаченко, является реестром люстрационных должностей и всех лиц, которые их занимали, а не списком прокуроров, которые подлежат люстрации", - уточняет прокурор.

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При этом Куценко заявил, что и.о. прокурора Киева Олег Валендюк выиграл суд первой инстанции и Апелляционный суд у Министерства юстиции, которые четко определили, что он не попадает под люстрацию.

В отношении же Николая Стоянова, по словам Куценко, будет действовать закон "Об очищении власти".

"В понедельник мы официально проверим всю информацию относительно того, подпадает он под люстрацию или нет, и примем свое решение. В понедельник, я думаю, мы его официально обнародуем", - пообещал Куценко.

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Как сообщал УНИАН, с вечера 30 марта в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходит акция протеста против назначения Николая Стоянова прокурором Одесской области.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

До сих пор прокурором области был Давид Сакварелидзе, которого Виктор Шокин уволил 29 марта, в день голосования в ВР за его отставку с должности генпрокурора.

Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.