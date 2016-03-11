Украинцы лучше относятся к России, чем россияне к Украине - опрос

Соответствующие выводы следуют из результатов опросов, которые проводили в рамках совместного проекта Киевский международный институт социологии и российская негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр».

Как отмечается в совместном пресс-релизе этих социологических центров, с сентября 2015 года отношение украинцев к России практически не изменилось, а отношение россиян к Украине ухудшилось.

В ходе исследования украинцам, как и раньше задавался вопрос «Как Вы в целом сейчас относитесь к России?» а россиянам «Как Вы в целом сейчас относитесь к Украине?».

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Так, в Украине хорошо относятся к России 36% опрошенных (в сентябре было 34%), в России к Украине - 27% (в сентябре было 33%). То есть количество положительно настроенных к Украине россиян на 9 процентных пунктов меньше, чем украинцев – в России, причем с сентября отношение украинцев к России не изменилось (увеличение на 2 процентных пункта является статистически незначительной), а отношение россиян к Украине ухудшилось на 5 процентных пунктов.

По сравнению с сентябрем 2015 года количество негативно настроенных к России украинцев сократилось на 6 процентных пунктов (с 53% в сентябре до 47% в январе) В России соответствующее количество составляет 59%, что на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе в сентябре — 56%.

Наибольшее количество положительно настроенных к России сконцентрировано в Восточном (55%) и Южном регионах (44%), наименьшее — в Западном регионе (21%). В Центральном регионе хорошо относятся к России 29% опрошенных.

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Наибольшее количество негативно настроенных к России сконцентрировано в Западном регионе (65%), наименьшее — в Восточном (22%). В Центральном регионе так ответили 55% опрошенных, в Южном — 42%.

Опрос в Украине проводился в течение 5-16 февраля Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью опрошено 2020 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.

В Луганской области опрос не проводился на временно оккупированных территориях, в Донецкой области исследование проводилось на всей территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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«Левада-центр» проводил опрос в России 22-25 января по репрезентативной всероссийской выборке населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.