Савченко: Надеюсь, дипломатических способностей Порошенко хватит, чтобы договориться в РФ с одним "идиотом"

Об этом говорится в ее последнем слове в ходе финальных прений в Донецком городском суде Ростовской области РФ.

"Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии. Ну что же, я надеюсь, что его дипломатических способностей хватит на то, чтобы в России договориться с одним идиотом. Ведь он обещал моей матери, что еще на майские праздники 2015 году я буду дома", - сказала Савченко.

Читайте такжеСавченко о своем "деле": Обвинению даже в России никто не верит

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, Савченко заявила, что может начать сухую голодовку, если суд будет тянуть с вынесением ей приговора.

Гособвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сегодня суд отказал Савченко в произнесении последнего слова. После дебатов судья закрыл заседание, добавив, что процесс продолжится 9 марта.

Читайте такжеСавченко заявила, что ее гибель в российской тюрьме не сломает дух Украины и украинцев

Украинскую летчицу в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.