Харьковский бизнесмен пытался незаконно вывезти в ОАЭ... самолет
Его стоимость - 970329,67 грн
Сотрудники Харьковской таможни разоблачили попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины самолета Ан-26.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, директор одного из харьковских предприятий с целью экспортирования самолета в Объединенные Арабские Эмираты подал документы, которые свидетельствовали о том, что самолет является гражданским. Однако в ходе проверки таможенники установили, что Ан-26 не в полном объеме демилитаризован.
Таможенному органу были предоставлены документы, которые содержат неправдивые данные, и были получены незаконным путем.
Самолет 1976 года выпуска изъят. Его стоимость - 970329,67 грн.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.