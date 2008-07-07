Харьковский бизнесмен пытался незаконно вывезти в ОАЭ... самолет

Сотрудники Харьковской таможни разоблачили попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины самолета Ан-26.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, директор одного из харьковских предприятий с целью экспортирования самолета в Объединенные Арабские Эмираты подал документы, которые свидетельствовали о том, что самолет является гражданским. Однако в ходе проверки таможенники установили, что Ан-26 не в полном объеме демилитаризован.

Таможенному органу были предоставлены документы, которые содержат неправдивые данные, и были получены незаконным путем.

Самолет 1976 года выпуска изъят. Его стоимость - 970329,67 грн.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.