Документы о рождении или смерти на временно оккупированных территориях будут выдавать власти Украины

За соответствующие изменения (законопроект №3171) в Гражданский процессуальный кодекс проголосовали 249 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этот закон необходим для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

Этот закон определяет,

заявление об установлении факта рождения лица на временно оккупированной территории Украины, определенной ВР, может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд за пределами такой территории Украины независимо от места проживания заявителя.

Заявление о смерти может быть подано родственниками умершего или их представителями в суд за пределами такой территории Украины.

Дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины, определенной ВР, рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд.

Принятое судом решение в таких делах подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в общем порядке, установленном ГПК. Обжалование решения не останавливает его выполнения.

Копия судебного решения выдается лицам, участвовавшим в деле, немедленно после объявления такого решения или безотлагательно направляется судом в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту принятия решения для государственной регистрации рождения или смерти лица.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. В отчете Еврокомиссия констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включить ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Отчет будет направлен в Совет ЕС и Европейского парламента, и на основе этого документа они должны принять решение о либерализации визового режима с Украиной.

Диалог между Евросоюзом и Украиной о либерализации визового режима начался в 2008 году, а в 2010 году ЕС предложил Украине План действий по визовой либерализации.