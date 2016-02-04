Документы о рождении или смерти на временно оккупированных территориях будут выдавать власти Украины
Депутаты Верховной Рады приняли закон об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированной территории Украины.
За соответствующие изменения (законопроект №3171) в Гражданский процессуальный кодекс проголосовали 249 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.
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Этот закон необходим для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.
Этот закон определяет,
заявление об установлении факта рождения лица на временно оккупированной территории Украины, определенной ВР, может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд за пределами такой территории Украины независимо от места проживания заявителя.
Заявление о смерти может быть подано родственниками умершего или их представителями в суд за пределами такой территории Украины.
Дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины, определенной ВР, рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд.
Принятое судом решение в таких делах подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в общем порядке, установленном ГПК. Обжалование решения не останавливает его выполнения.
Копия судебного решения выдается лицам, участвовавшим в деле, немедленно после объявления такого решения или безотлагательно направляется судом в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту принятия решения для государственной регистрации рождения или смерти лица.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. В отчете Еврокомиссия констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включить ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.
Отчет будет направлен в Совет ЕС и Европейского парламента, и на основе этого документа они должны принять решение о либерализации визового режима с Украиной.
Диалог между Евросоюзом и Украиной о либерализации визового режима начался в 2008 году, а в 2010 году ЕС предложил Украине План действий по визовой либерализации.