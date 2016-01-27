Больше половины украинцев поддерживают вступление в ЕС – исследование

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 4 декабря по 14 декабря 2015 года.

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По данным опроса, если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС проводился в декабре, 53% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 23% - против, остальные 24% - не определились или не принимали бы участия в голосовании.

В КМИС отмечают, что если бы те, кто не определился, как голосовать, не пришли бы на референдум по вступлению в ЕС, участие в голосовании приняли бы около 76% всех, кто имеет право голосовать, и поданные голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели ближе всего к возможным результатам референдума, если бы он проводился в начале декабря 2015 года): за вступление в ЕС - 70%, против - 30%.

В случае референдума по вопросу, вступать ли Украине в Европейский Союз, в декабре 2015 года в западных областях "за" проголосовали бы 78%, в Центре – 58%, на Юге – 41%, а на Востоке – 29%.

Справка. Опрос проводился методом личного интервью. Участие в нем приняли 2022 респондента, которые живут в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной, в Донецкой области исследование проводилось и на территориях, которые контролируются и на территориях, которые не контролируются Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%, 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.