Почти две трети россиян поддерживают политику Кремля в отношении Украины – опрос

Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результатами которого располагает УНИАН.

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Так, отвечая на вопрос: "как вы считаете, политика российской власти в отношении Украины в последние два года была скорее правильной или, скорее, ошибочной", 26% - указали "полностью правильной", 38% - "скорее правильной". При этом 15% - ответили "скорее неправильным", 8% - полностью неправильной. 13% - затруднились с ответом.

Вместе с тем 30% опрошенных россиян заявили, что в сегодняшней конфликтной ситуации Россия должна "изолировать Украину политически и ограничить экономическое сотрудничество с ней", 28% - "активно противодействовать украинской политике, но развивать социальные и экономические отношения между Россией и Украиной", 25% - "вернуться к сотрудничеству и двигаться дальше, несмотря на взаимные противоречия", 17% - затрудняются ответить.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23-24 января 2016 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

В 12-й доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря 2015 года, говорится, что общее количество погибших во время войны на востоке Украины составляет минимум 9 тыс. 98 человек и еще почти 21 тыс. получили ранения.