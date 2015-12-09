Тука и Жебривский мечтают о возобновлении авиасообщения на Донбассе

Об этом председатель Луганской ОВГА Георгий Тука сказал в ходе форума «Открытый Донбасс» в Артемовске (Донецкая область), сообщает «Остров».

«У нас с Павлом Ивановичем (главой Донецкой ОВГА Павлом Жебривским) есть определенная конкуренция в вопросах восстановления авиасообщения... Честно говоря, возвращаясь из командировки из Киева по остаткам дороги в Северодонецк, а в шесть часов приходит информация из Киева, что ты должен там в 9 часов снова там быть, то очень хочется сесть и полететь. Но это наша беда», - сказал Тука.

Он отметил, что удобное транспортное сообщение – это один из важных моментов для привлечения инвестиций.