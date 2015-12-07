Нардеп: Активисты не собираются способствовать поставкам электроэнергии в оккупированный Крым

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Луценко со ссылкой на источник среди крымских татар.

"Источник среди крымских татар мне сообщает, что на месте активисты ни о каком восстановлении не слышали и способствовать поставкам электроэнергии не собираются, а собираются наоборот - препятствовать. Источник сказал - передайте всем, что, как и ранее, решение относительно блокады принимаются не отдельными лицами, пусть и очень уважаемыми", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что 6 декабря к поврежденной опоре ЛЭП приезжали ремонтники в сопровождении силовиков.

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"Сегодня (воскресенье) к поврежденной ЛЭП, что идет на фирташевский "Титан", приезжала ремонтная бригада в сопровождении сотрудников СБУ и полицейских, вместе со съемочной группой телеканала "Интер". Приезжала безуспешно, вынуждена была развернуться и поехать обратно", - сообщил нардеп.

ХОРОШІ НОВИНИ З КРИМУОтже, по ситуації з нібито домовленістю частково відновити поставки електроенергії у Крим до окупа... Posted by Igor Lutsenko on Sunday, December 6, 2015

Как сообщал УНИАН, 6 декабря председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма решили позволить частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ «Каховка-Титан».

Напомним, что в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также части Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры двух других линий электропередач.

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24 ноября участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такой договоренности не было достигнуто.