На Виннитчине за получение взятки задержан начальник райотдела милиции

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в размере 15 тысяч гривень начальника районного отдела милиции.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ.

"Подполковник милиции получил 15 тысяч гривень от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности из-за кражи", - сказано в сообщении СБУ.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе вчера была задержана профессор вуза при получении взятки в размере 3 тысяч долларов. Преподаватель Одесской национальной академии пищевых технологий требовала у студента-иностранца 10 тысяч долларов за решение вопроса о его поступлении в аспирантуру.