На Виннитчине за получение взятки задержан начальник райотдела милиции
Взятка была получена от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности из-за кражи.
В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в размере 15 тысяч гривень начальника районного отдела милиции.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ.
"Подполковник милиции получил 15 тысяч гривень от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности из-за кражи", - сказано в сообщении СБУ.
Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.
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